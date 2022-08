Mutter kann nach Spinnenbiss eigene Kinder nicht mehr umarmen

Ein Jahr nach einem schockierenden Tierbiss, der ihr tägliches Leben beeinträchtigt, bliebt eine Mutter mit einer ewigen Wunde zurück.

Die 28-jährige Jenna Allen aus Donald im australischen Bundesstaat Victoria hatte nach den verheerenden Überschwemmungen in der Region im Jahr 2014 Freiwilligenarbeit geleistet. Während der Arbeit griff sie in eine Kiste, in der sich, ohne dass sie es wusste, eine Redback-Spinne befand. Das hochgiftige Spinnentier biss sie in den linken Arm - nach wenigen Augenblicken bekam sie eine Gänsehaut, musste sich übergeben und bekam Krämpfe.

Der Biss der Spinne, die auch als australische Schwarze Witwe bekannt ist, erforderte ein Gegengift. Das naheliegende Spital hatte kein Gegengift zur Verfügung, also fuhr die Mutter ins nächste Spital, wo sie auf die Intensivstation musste. Nach zwei Monaten konnte sie die Intensivstation verlassen. Sie erhielt zudem eine Handtransplantation. Die Wunde, die zurückblieb, platzte jedoch wenig später auf.

Schwerwiegende Folgen

Die Mediziner befürchten, dass sich in ihr präkanzeröse Zellen entwickelt haben. Obwohl sie krankenversichert ist, ist die Behandlung so teuer und die Krankheit so selten, dass sie nicht vollständig abgedeckt ist. Sie sagte: "Ich mache mir ständig Sorgen, wie ich mir den nächsten Verband leisten soll.

"Ich habe sogar schon einmal einen Verband neu gewaschen und wieder verwendet, weil ich nicht wusste, wie ich mir den nächsten leisten sollte. Alle meine Binden werden auf einen Zahlungsplan gesetzt, sodass ich ständig Schulden habe. Ich möchte einfach nur mit meinen Kindern kuscheln können und ein Heilmittel für meinen Biss finden. Ich war bei unzähligen Ärzten und Medizinern, aber niemand hat eine Antwort."

"Früher wurde ich ohnmächtig und bekam Krämpfe, wenn der Verband gewechselt wurde, weil es so weh tat, dass ich unter Narkose gesetzt werden musste, so die Frau weiter.

Jenna muss sich viermal im Jahr einer Hautbiopsie unterziehen, wobei die Ärzte hoffen, ihr ein weiteres Hauttransplantat einsetzen zu können.