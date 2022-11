Mysteriöse Kreatur stiehlt Anglerin die Beute

Mutter und Tochter gingen gemeinsam Angeln, als sich plötzlich eine merkwürdige Kreatur auf sie zu bewegte.

Seit über zehn Jahren reist Shala Holm gemeinsam mit ihrer Familie nach Minnesota an das Ufer des Mississippi. Dort geht sie gerne mit ihrer Tochter angeln und soll schon so manches erlebt haben. Was sich jedoch diesmal zutrug, konnte sie zunächst nicht glauben.

© Facebook / Shala Holm

Sie hatten ihren Fischkorb schon gut gefüllt, als ihre Tochter, Avery, etwas atmen hörte. Ein Schatten, der immer näher kam, war zu sehen. Als es schließlich auf den Angelkorb schnappte, war sichtbar, um was es sich handelte - eine Schnappschildkröte. Bis zu 70 Zentimeter Panzer-Durchmesser und rund 20 Kilogramm an Gewicht hingen nun an der Beute der beiden Angler. Die Mutter hielt dagegen, konnte sich dann aber schlussendlich nicht durchsetzen. Die Schildkröte wird sich wohl sehr über die üppige Mahlzeit gefreut haben.