Mysteriöse UFO-Sichtung in Kalifornien

Wieder einmal sorgen vermeintliche UFO-Sichtungen für Aufregung im Netz. Zahlreiche Menschen wollen in den vergangenen Tagen mit ihren „Ring“-Überwachungskameras mysteriöse Flugobjekte gesehen haben.

Die Sichtungen ereigneten sich dabei in Kalifornien – vor allem in den Städten Palmdale und Lancaster nördlich von Los Angeles. Dort befindet sich auch ein Stützpunkt der US Air Force.

Viele User teilten ihre Videos auf X und anderen sozialen Medien.

Augenzeugen berichten von einem hellen Licht und einem schwebenden Flugobjekt, das im Zickzack-Kurs Richtung Norden zog.

????#USA ????????More video from #Palmdale #California where over 60 small orbs #UFOs are hovering over this families home for over 15 minutes.

A few of their neighbors were all watching and videotaping as well. They were all perplexed at what they were watching. ⚠️???? pic.twitter.com/4Nuju6GCp2