Nach 13 Unfällen: Frau gibt endgültig das Autofahren auf

Eine Frau hat das Autofahren aufgegeben, nachdem sie vor ihrem 30. Lebensjahr in 13 Unfälle verwickelt war.

Jennifer Cairns aus Ohio leidet an einer generalisierten Angststörung, Autismus und ADHS und ist der Meinung, dass all die Unfälle, die sie erlebt hat, sie unglaublich nervös gemacht haben, wenn sie sich hinter das Steuer eines Autos setzte. Ihren ersten Unfall hatte sie im Alter von sieben Jahren, als das Auto ihrer Mutter auf dem Eis ins Schleudern geriet.

Die 50-Jährige, die heute in Belfast lebt, sagte, sie glaube, dass sie aufgrund all der Unfälle, in die sie im Laufe der Jahre verwickelt war, an einer PTBS leide, obwohl sie seit über zwei Jahrzehnten nicht mehr Auto gefahren sei. Als sie sich an den ersten Unfall erinnerte, in den sie als Fahrerin verwickelt war, sagte Jennifer: "Das war wahrscheinlich einer der dramatischsten aller Unfälle. Ich hatte an diesem Tag gerade erfahren, dass ironischerweise meine beste Freundin, die direkt in meiner Nachbarschaft wohnte, einen Autounfall hatte und von einem Sattelschlepper getötet wurde. Etwa zwei Stunden nach ihrem Unfall hatten wir mit dem Auto einen Totalschaden, weniger als eine Meile von unserem Haus entfernt."

Jennifers letzter Unfall ereignete sich 1999, als sie an einer Ampel von hinten angefahren wurde. Sie sagte: "Jemand beschloss, nicht anzuhalten und fuhr direkt in mich hinein. Seit ihrem Umzug nach Nordirland hat Jennifer nicht mehr gewagt, sich hinter das Steuer zu setzen. Obwohl sie einen vorläufigen Führerschein hat, kann sie ihre Angst nicht überwinden. "Es ist seltsam, denn ein Teil von mir denkt, dass ich hinter dem Steuer selbstbewusster sein würde, weil ich die Kontrolle habe", sagt sie. "Ich glaube, ich habe mein Glück mit dem Autofahren schon genug strapaziert.