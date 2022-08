Vielen Babys fallen nach der Geburt die Haare aus, das ist ganz normal. Aber was bei dem Baby Locklan Samples kurz darauf auf dem Kopf gewachsen ist, war auch für seine Eltern eine Überraschung.

Es scheint fast so, als hätten die Eltern, Katelyn Samples und ihr Ehemann, geahnt, was auf dem Kopf ihres Babys wächst und ihn deshalb so genannt: Locklan.

Die Haarpracht, die bei dem fast zwei Jahre alten Jungen plötzlich wuchs, hat nämlich definitiv etwas mit Locken zu tun, wenn auch in einer etwas extremeren Form. Das Kleinkind hat das "Syndrom der unkämmbaren Haare". Bei Betroffenen wächst im Altern von drei bis zwölf Monaten plötzlich hellblondes Haar, das nicht nur trocken und störrisch ist, sondern auch stark von der Kopfhaut absteht und in verschiedene Richtungen wächst.

Die Mähne kann nicht glatt gekämmt werden und oft haben Betroffene auch Probleme mit anderen Krankheitsbildern wie Zahnschmelz und Ekzeme. Das Syndrom tritt sehr selten auf und bisher sind weltweit nur 100 Menschen bekannt.