Nach Tod von Frau in Polizeigewahrsam: Fünf Tote bei Massenprotesten im Iran

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Hengaw haben iranische Sicherheitskräfte bei Protesten im ganzen Land fünf Menschen getötet.

Mahsa Amini war in Polizeigewahrsam gestorben, . Ihr Ableben löste eine riesige Protestwelle aus. Amini befand sich in Teheran, als sie am 13. September von der Polizei festgenommen wurde. Nach offiziellen Angaben erlitt sie einen Herzanfall, fiel ins Koma und starb am 16. September. Ihre Familie behauptete, sie habe keine medizinischen Probleme gehabt; andere beschuldigten die Polizei, sie getötet zu haben.

© getty ×

Der örtliche Polizeikommandant erklärte gegenüber Reportern, Amini sei festgenommen worden, weil sie keinen zulässigen Hidschab getragen habe. Die Sittenpolizei hat die Aufgabe, die gesellschaftlichen Regeln im Iran durchzusetzen, doch nach Angaben des UN-Menschenrechtsbüros hat die Polizei Frauen, die einen "losen Hidschab" zu tragen scheinen, schikaniert und verhaftet.

Bei nun weiteren Protesten wurden fünf weitere Frauen von Sicherheitskräften getötet.