NASA enthüllt, wie erste bemannte Mars-Mission aussehen könnte

Das erste Konzept der Nasa sieht eine 30-tägigen Mission vor. Zu diesem Zweck bittet das Institut nun auch Wissenschaftler um Hilfe.

Die NASA hat offiziell mit der Planung der ersten bemannten Missionen zum Mars begonnen und bittet neben ihren eigenen Mitarbeitern auch Akademiker sowie internationale und industrielle Partner um Unterstützung. Das Missionskonzept sieht einen 30-tägigen Aufenthalt auf der Marsoberfläche vor. Zu den wichtigsten Punkten des Plans gehört eine vorbereitete Landefähre mit einem Gewicht von 25 Tonnen, um sicherzustellen, dass die Astronauten bei der Landung über die nötigen Vorräte verfügen. Den gesamten Vorrat mit der Crew mitzuschicken, wird als nicht realistisch angesehen.

"Wir wollen eine jährliche Kadenz unserer Missionen erreichen", sagte der stellvertretende Administrator Jim Free. "So können wir die Wissenschaft und die Nutzung unserer Systeme maximieren." Um dieses Ziel zu erreichen, sieht der Plan vor, dass zwei Besatzungsmitglieder in der Umlaufbahn bleiben, während zwei weitere die Oberfläche des Mars besuchen. Ein weiterer Vorläufer ist eine Robotermission, die Proben von der Marsoberfläche zurückbringt. Neben all den wissenschaftlichen Erkenntnissen, wird es der NASA eine bessere Vorstellung von den Bedingungen geben, unter denen bemannte Missionen durchgeführt werden können.

Die erste Mission ist für einen Zeitraum von 30 Tagen ausgelegt. Diese soll bei späteren Einsätzen aber auf bis über 500 Tagen ausgedehnt werden. Bereits vor über 30 Jahren wurde erstmals ein Mars-Programm von Präsident Bush ins Leben gerufen, jetzt soll die Umsetzung erfolgen. Wann der erste bemannte Mars-Flug stattfinden soll, ist noch nicht bekannt.