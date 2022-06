Für Flug- und nationale Sicherheit

Am Donnerstag kündigte die NASA die Durchführung einer Studie über UFOs und Unbekanntes in der Atmosphäre an.

"Nicht identifizierbare Phänomene in der Atmosphäre sind sowohl für die nationale Sicherheit als auch für die Luft- und Flugsicherheit von Interesse.", erklärt die NASA den Grund für die Studie. Die NASA will Unbekanntes in der Atmosphäre erforschen und Ergebnisse und Daten über fremde Dinge einholen. Der Studienstart ist für Herbst angesetzt, für eine Dauer von neun Monaten werden 100.000 US- Dollar bereitgestellt. Die Ergebnisse der Studie werden öffentlich einsehbar sein und keine geheimen militärischen Daten enthalten.