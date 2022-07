Neue Nessie-Theorie

Das mysteriöse Loch Ness Monster ist schon seit Jahrhunderten ein Rätsel für Menschen. Nun hat die Wissenschaft eine neue Theorie.

Die Theorie geht davon aus, dass das Loch Ness Monster ein Süßwasserdinosaurier gewesen sein könnte. Wie man darauf kommt? Fossilien kleiner Plesiosaurier - langhalsige Meeresreptilien aus der Zeit der Dinosaurier - wurden in einem 100 Millionen Jahre alten Flusssystem in der heutigen marokkanischen Saharawüste ausgegraben.

Daher geht Dr. Nick Longrich, der an der Universität Bath an der Erstellung der neuen Studie beteiligt war, davon aus, dass auch im schottischen Loch Ness, einem See, die Plesiosaurier gelebt haben könnten.

Die Fossilien deuten darauf hin, dass die Kreaturen regelmäßig im Süßwasser lebten und sich von Fröschen, Krokodilen, Schildkröten, Fischen und dem riesigen Wassersaurier Spinosaurus ernährten.