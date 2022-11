Neuer Coca-Cola Verschluss sorgt für Aufregung im Netz

Das Internet dreht durch. Coca-Cola soll einen neuen Verschluss für ihre Getränke auf den Markt bringen. Das Netz ist noch gespalten zu der neuen Innovation.

Grund für die Änderung bei Coca-Cola ist ein EU-Gesetz, welches ab dem Jahr 2024 in Kraft tritt. Demnach müssen Plastikflaschen ständig mit dem Deckel in Verbindung stehen. So soll sich der Deckel dann nicht mehr komplett abnehmen lassen. Auf einer kleinen Plastikschlaufe soll die Verbindung dann bestehen bleiben.

Gültig ist das neue Gesetz dann für Flaschen, welche bis zu drei Liter fassen können. Grund dafür: Die Flaschen unter drei Liter können meist recycelt werden. Bei Coca-Cola wird das neue System teilweise bereits jetzt ausgetestet. Für viele Kunden ist dies aber nichts als Unfug.