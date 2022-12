Neugeborene Zwillinge erstmals zu Hause: Reaktion von Hund geht um die Welt

Als Josh und Kelly Rheaume ihre neugeborenen Zwillinge nach Hause brachten, waren sie sich nicht sicher, wie ihr Hund Lucy, der seit fast sieben Jahren bei ihnen lebt, reagieren würde. Doch dieser begeistert mit seiner Reaktion das Netz

Als sie ihre ersten menschlichen Kinder, die Zwillingsmädchen Lily und Lennon, willkommen hießen, war Lucy anfangs verständlicherweise etwas misstrauisch. "Sie war verwirrt", erzählt Josh gegenüber TODAY.com. "Etwa fünf, sechs Tage lang war sie sehr zurückhaltend... Sie versuchte, sich in den Autositz zu setzen... sie versuchte, ihren Platz einzunehmen, damit sie wieder unsere Aufmerksamkeit bekommen konnte. Es war eigentlich ziemlich traurig."

Aber bald kam sie wieder zu sich und verliebte sich in die Mädchen. "Wir haben ziemlich schnell gelernt, dass wir sie so viel wie möglich mit einbeziehen müssen", sagt Josh. "Mit all den Tricks, die ich Lucy im Laufe der Jahre beigebracht hatte, dachten wir, dass wir sie in die Tat umsetzen könnten." Die Rheaumes adoptierten Lucy ursprünglich in einer schwierigen Phase für Josh. Er erzählt TODAY.com, dass ihr vorheriger Hund sechs Monate zuvor gestorben war und er kürzlich seinen Job verloren hatte.

"Ich sagte: 'Weißt du was? Ich habe im Moment keinen Job. Ich brauche etwas, das mir Gesellschaft leistet", erklärt er. Er begann, Lucy Kunststücke beizubringen und Dinge aus dem Haus zu holen. Als sie dann die Zwillinge nach Hause brachten, beschlossen sie, sie in die Arbeit im Haus einzubeziehen. Statt Lucys ursprünglichem "Partytrick", eine Bierdose aus dem Kühlschrank zu holen, brachten sie ihr bei, eine Milchflasche zu holen und so weiter, sagt Josh.

"Das Besondere an Lucy ist, dass sie sehr gut Gegenstände erkennen und Wörter zuordnen kann", erklärt er. "Das ist etwas, das sich in ihrem Gehirn eingeprägt hat." Er sagt, er sei sich nicht ganz sicher, wie sie das macht, aber sie war "relativ einfach" zu trainieren.