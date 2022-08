New York: Bulldozer zerstört illegale Motorräder

Hartes Durchgreifen in New York: Die US-Metropole lässt illegale Motorräder von einem Bulldozer überfahren. Damit wollen die Verantwortlichen ein Zeichen für die Verkehrssicherheit setzen.

Bulldozer action in New York



New York Police crushing 100 illegal dirt bikes and ATVs by using bulldozer.#NYC #bulldozer pic.twitter.com/9Gu9H3EpCi