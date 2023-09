NFL-Superstar will nach dem Karriereende Pornos drehen

Der Star-Spieler hatte kürzlich in einem Podcast angekündigt, seinen Vertrag bis 2025 zu erfüllen und dann nach zehn Jahren in der NFL in den Ruhestand zu gehen.

NFL-Star Tyreek Hill sorgt erneut für Schlagzeilen, diesmal abseits des Footballfeldes. In einem Twitch-Stream mit seinem Freund Mike Evans von den Tampa Bay Buccaneers ließ der Miami Dolphins Wide Receiver eine überraschende Enthüllung fallen. Taylor Swift stiehlt Rekord-Dolphins in NFL die Show Kuriose Aussagen Evans fragte neugierig nach Hills Plänen für die Zeit nach seiner Sportkarriere, und die Antwort war alles andere als erwartet: "Nee, Bruder, wenn ich aufhöre, möchte ich wirklich ein Porno-Star werden", offenbarte der 29-Jährige in seinem Stream auf dem Kanal "cheetah", wo er normalerweise Videospiele wie "Madden" spielt. Er betonte sogar ein "Unbedingt". Die Reaktion von Evans auf diese unerwartete Enthüllung war diplomatisch, als er sagte: "Was immer du willst, Bruder." Bis 2025 in Miami Hill hatte kürzlich in einem Podcast angekündigt, seinen Vertrag mit den Miami Dolphins bis 2025 zu erfüllen und dann nach zehn Jahren in der NFL in den Ruhestand zu gehen. Er plant auch den Aufbau einer Gaming-Community nach seiner Sportkarriere. Es bleibt unklar, ob Hills Porno-Pläne mehr als nur ein Scherz sind. Eines ist jedoch sicher: Finanziell hat er keine Notwendigkeit, vor der Kamera blankzuziehen, da er kürzlich einen Vertrag über 120 Millionen Dollar für vier Jahre bei den Dolphins unterzeichnet hat. Sein Erfolg auf dem Feld und seine überragende Leistung in einem kürzlichen Spiel gegen die Denver Broncos mit einem Rekord-Sieg von 70:20 sind Beweise dafür, dass Tyreek Hill in der NFL weiterhin auf dem Vormarsch ist.