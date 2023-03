Paar hat Sex vor Fenster: Menschentraube versammelt sich vor Hotel

Ein Pärchen zog eine riesige Menschenmenge an, nachdem eine Silhouette ihres Hotelsexes für unerwartete Unterhaltung bei Touristen und Einheimischen gleichermaßen sorgte.

Das Paar, das noch nicht identifiziert werden konnte, wurde in einem Vier-Sterne-Hotel in der Gran Via in Madrid, einer der belebtesten Straßen Madrids, beim Sex beobachtet. Passanten bestaunten das Paar, das es in einem Hotelzimmer im ersten Stock ohne Vorhänge trieb.

Schaulustige kamen zusammen und starrten auf das Paar. Sogar ein Fahrrad fahrender Essenslieferant wurde dabei ertappt, wie er mit seiner Tasche auf dem Rücken die Augen verdrehte. Ein spanischer Fernsehreporter kommentierte das Spektakel mit den Worten: "Sie ließen die Temperatur auf der Hauptverkehrsader der Hauptstadt durch ihr indiskretes Fenster in die Höhe schnellen."

"Niemand wollte sich das Spektakel entgehen lassen, und alle blieben stehen, um sich das Spektakel anzuschauen, sogar die Fahrer von Essenslieferungen, deren Kunden möglicherweise kalte Mahlzeiten bekamen."

Der Moderator einer beliebten spanischen Morgensendung sagte: "Sie wurden offensichtlich geil und vergaßen, die Vorhänge zuzuziehen, und was ein privater, intimer Moment hätte sein sollen, wurde zu einer öffentlichen Show."