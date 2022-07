Pärchen hat Sex auf Parkdeck

Im britischen Birmingham sind einem Paar die 38 Grad im Schatten nicht nur zu Kopf, sondern wohl auch gleich in die Lenden gestiegen, wie der Daily Star berichtete.

Auf der obersten Etage eines Parkhauses mitten in der Stadt und in der prallen Sonne konnten sich der Mann und die Frau anscheinend nicht mehr bremsen. Splitterfasernackt ging es dann – umzingelt von Hochhausfassaden mit hunderten Fenstern – fröhlich zur Sache. Ulkiges Detail: Der Mann trägt eine Kopfbedeckung, die aussieht wie ein Partyhut.

Birmingham Snowhill car park Tuesday 19th 38 degrees 12pm ???? pic.twitter.com/OmmkY1jdmP — Birmingham's Official #1 Page (@imjustbrum) July 22, 2022

Video ging viral

Und natürlich gibt es in Zeiten von Smartphones ein Video. Das wurde inzwischen über 160.000 mal geklickt. Die Kommentare gestalten sich dabei fast amüsanter als das Video. So schrieb ein User etwa: "Sie können hier nicht parken!". Selbstverständlich haben auch multiple Spaßvögel in diebischer Freude ihre Bekannten mit der Frage „Bist das du?!“ markiert.

Man wünsche den hitzigen Liebenden eine gute Erholung vom am glühend heißen Parkdeck zugezogenen Sonnenbrand auf ansonsten sonnenfernen Regionen und fürs nächste Mal vielleicht die Entscheidung zu einer etwas weniger publiken Location.