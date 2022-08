Party-Tiger verwechselt Autodach mit eigenem Bett

Ein Mann ist erstaunt, als er einen betrunkenen Nachtschwärmer "fast nackt" und schlafend auf dem Autodach findet.

Anwohner von Cromer, Norfolk in England, haben sich über die Videoaufnahmen eines Mannes amüsiert, der mit dem Gesicht nach unten und nur mit Unterhose und Socken bekleidet auf einem Auto schlief.

Die Bilder wurden am Sonntagmorgen auf einem Privatparkplatz aufgenommen, nachdem der Besitzer, Tom, vor seiner Wohnung im ersten Stock viele leere Flaschen gefunden hatte und die Kamera überprüfen wollte. Darauf entdeckte der Mann den Party-Tiger, der mit dem Gesicht nach unten auf einer silbernen Heckklappe lag und nur mit einer Hose und blauen Socken bekleidet war.

Tom erklärte: "Ich schlafe ziemlich fest, deshalb habe ich in der Nacht nichts gehört, obwohl andere Leute berichteten, dass sie ein paar Geräusche gehört haben. Ich war einfach neugierig, was da los war. Ich schaltete durch die Aufzeichnung und fand dann diesen Mann, der ohnmächtig war. Es scheint, als wäre er ein wenig zu sehr in sein Auto verliebt. Das war, gelinde gesagt, überraschend. Er war offensichtlich betrunken und hatte sich mit dem Gesicht nach unten auf das Dach gelegt. Ich habe keine Ahnung, ob es sein Auto war, aber es gab keine Anzeichen für einen Schaden."