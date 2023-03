Patek-Philippe-Uhr für unfassbare Summe versteigert

Eine seltene Patek-Philippe-Uhr wurde in Hongkong für 5,8 Millionen US-Dollar verkauft. Das ist der höchste Preis, der jemals für eine Uhr in einer Online-Auktion gezahlt wurde.

Eine seltene Patek-Philippe-Uhr wurde in Hongkong für 5,8 Millionen US-Dollar verkauft. Das ist der höchste Preis, der jemals für eine Uhr in einer Online-Auktion gezahlt wurde. Die Patek Philippe "Sky Moon Tourbillon" mit einem blauen, handgefertigten Zifferblatt und einem handgeschnitzten Gehäuse aus Weißgold erzielte am Dienstag einen Preis von 5,8 Millionen US-Dollar, teilte das Auktionshaus Christie's in einer Erklärung mit.

© Christies

Die Patek Philippe-Uhr mit der Referenznummer 6002G-001 wurde ursprünglich 2015 in Genf verkauft und gilt als einer der komplexesten Uhren der Welt. Sie verfügt über 12 Komplikationen, darunter ein ewiger Kalender mit retrograder Datumsanzeige und eine läutende Minutenrepetition.

© Christies

Die Preise auf dem Sekundärmarkt und bei Auktionen für einige der beliebtesten Luxusuhren von Schweizer Marken wie Rolex, Patek und Audemars Piguet stiegen während der Pandemie und bis ins erste Quartal 2022 auf ein noch nie dagewesenes Niveau.