Patient für tot erklärt: Er erklärt Arzt, dass er in der Hölle den Teufel traf

Ein Opfer einer Messerstecherei wurde für tot erklärt. Bevor er wiederbelebt wurde, sagte er, er habe den Teufel getroffen.

Seit Jahrhunderten tauschen die Menschen ihren Glauben und ihre Geschichten über das Leben nach dem Tod aus. In einem neuen TikTok von @outterdarkness erzählt ein Arzt die Geschichte eines jungen Mannes im Alter von 22 oder 23 Jahren, dem nach einem missglückten Drogendeal ins Herz gestochen wurde.

Zu dieser Zeit arbeitete der Arzt in der Notaufnahme und sah den Mann mit Messerstichen in der Brust. Der andere Arzt, der ihn behandelte, weigerte sich jedoch, ihn "kampflos" gehen zu lassen, also brachten sie ihn in den OP und retteten nach einer Not-OP das Leben des Mannes.

"Nach etwa vier Stunden wachte er auf, sah mir in die Augen, packte mich und fing an zu weinen und zu schluchzen und sagte, er habe den Teufel getroffen", erinnert sich der Arzt. "Ich sah, wie Sie an mir arbeiteten, ich war tot, ich hatte nie gebetet", sagte der Mann. Er sagte, er sei direkt in die Hölle hinabgestiegen und habe dem Teufel direkt in die Augen gesehen.

An diesem Punkt begann der Mann zu beten - etwas, das er nie getan hatte, da er nicht religiös war - und ein Engel griff nach unten und zog ihn wieder nach oben. Der Arzt fuhr fort: "Es war die erstaunlichste Erfahrung, denn er war echt, ich meine, niemand erfindet so eine Erfahrung. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass er sein Leben komplett geändert hat; er hat sein Leben Gott übergeben, und ich bin bis heute... der Blick in seinen Augen, als er aufwachte, der Schrecken, ich bin absolut überzeugt, dass er den Teufel getroffen hat."