Das ist selbst für den Iren, der gerne mal durch peinliche Schlagzeilen von sich reden macht, ein ganz neues Level an Provokation!

McGregor schippert aktuell mit seiner drei Mio. Euro-Luxus-Jacht von Lamborghini - er nennt sie liebevoll „Supercar of the Sea“ - durchs Mittelmeer. Im Prozess dessen teilt der MMA-Star fleißig Fotos und Videos via Instagram – doch das neueste Video hebt sich deutlich von den bisherigen Inhalten ab.

(Zu) Offenherziger Clip

Am Samstagabend ist in McGregors Instagram-Story ein wackliges Video zu sehen, das den Blick von seiner Jacht aufs Mittelmeer zeigt. Dabei erscheint immer wieder der Kopf einer Frau im Bildausschnitt, der sich auf und ab zu bewegen scheint sowie McGregors Hand, die auf deren Hinterkopf ruht. Bei der Dame handelt es sich offensichtlich um seine Ehefrau Dee Devlin (35). Für alle, die nach dem pikanten 45-Sekunden-Clip immer noch nicht überrissen haben, was Sache ist, gibt McGregor einen wenig dezenten Hinweis: Als Hintergrundmusik spielt der Song „Rehab (Winter In Paris)“ des US-amerikanischen R&B-Sängers Brent Faiyaz. Der Songtext trieft nur so von Oralsex-Anspielungen.

© Bild.de/Instagram/@thenotoriousmma ×

Jede Publicity ist gute Publicity?

Das Video wurde - wie zu erwarten - kurz nach der Veröffentlichung gelöscht. Von wem, bleibt unklar. Hat McGregor etwa realisiert, dass das diesmal zu weit ging? Der Ire hält sich in letzter Zeit vor allem durch Skandale im Gespräch. Ein Comeback in den Käfig ist seit längerer Zeit geplant, Gerüchte um einen Kampf gegen Michael Chandler (36/USA) nächstes Jahr machten die Runde. Bisher wurde aber noch nichts von McGregors Management bekanntgegeben. Momentan genießt er lieber seinen Urlaub auf der Luxus-Jacht.