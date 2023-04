Plus-Size Hooters Kellnerinnen begeistern das Netz

Eine Gruppe von Plus Size Models haben die Zuschauer verblüfft, nachdem sie die kultigen "Hooters"-Shorts und -Westen angezogen hatten

Eine Gruppe von Plus Size "Hooters-Girls" hat Fans dazu gebracht, zu fragen, wo sie arbeiten, nachdem sie ihre Kurven in den kultigen Uniformen der Marke zur Schau gestellt haben. Hooters ist ein Restaurant, das für seine spärlich bekleideten Kellnerinnen bekannt ist, die ihre Kurven in den bekannt knappen orange-weißen Uniformen der Marke zur Schau stellen.

Kellnerinnen gehen viral

Die Kellnerinnen sind für ihre Fitness-Model-Figur bekannt und kassieren viel Trinkgeld von den Kunden, die das Lokal besuchen, um sie zu bewundern. Es gab jedoch eine Nachfrage nach Hooters-Mädchen. die Plus Size sind, was dazu führte, dass einige kurvenreiche Schönheiten online in den Uniformen posierten. Die TikTok-Zuschauer waren begeistert von der Gruppe und fragten in den Kommentaren, in welchem Lokal sie zu finden seien.

Ein Nutzer schrieb: "Verdammt, wo ist dieses Hooters???". Es wurde nicht bestätigt, ob die Frauen für eine Hooters-Fi