Unverantwortlicher Besitzer

Ein in einem Auto zurückgelassener Hund musste am Montag (18. Juli) an einem der heißesten Tage des Jahres im Vereinigten Königreich von der Polizei gerettet werden.

Trotz brütender Hitze ließ dieser Hundebesitzer kein Fenster für seinen tierischen Freund offen. Sechs Beamte schlugen die Heckscheibe eines Audis ein, nachdem sie eine Menschenmenge auf dem Parkplatz im Stadtzentrum von Hertfordshire erblickten.

Der Anwohner David Stuckey sagte gegenüber MailOnline: "Ich ging gerade zurück zu meinem Auto und konnte eine große Menge von Menschen sehen, die ungläubig dort standen. Jemand ging einkaufen und ließ seinen Hund bei brütender Hitze ohne geöffnete Fenster im Auto zurück. Niemand konnte es glauben!“

Tödlicher Hitzeschlag

Wie lange der Hund im heißen Auto eingeschlossen war, ist nicht bekannt. Die RSPCA sagt, dass die Temperatur in einem Auto in nur einer Stunde auf das Doppelte des Fahrzeugs ansteigen kann, wenn es keine Belüftung gibt. Sie sagen auch, dass Hunde bei heißem Wetter niemals allein in einem Auto gelassen werden sollten, da sie an einem Hitzschlag sterben können, wenn sie zurückgelassen werden.

Wenn es draußen 22 ° C hat, könnte das Auto innerhalb einer Stunde unerträgliche 47 ° C erreichen. "Es ist sehr gefährlich und wird Ihrem Hund Leid und Schaden zufügen", sagte die Wohltätigkeitsorganisation. Wenn Sie an einem heißen Tag einen Hund alleine in einem Auto sehen, fügen sie hinzu: "Haben Sie keine Angst den Notruf zu wählen."