Pornolegende Mia Khalifa motzt über Flugzeug-Wifi

Mia Khalifa, die vielen besonders im Hinblick auf spezifische Filmchen ein Begriff sein sollte, beschwerte sich auf Twitter ausgiebig.

Die 29-jährige gebürtige Libanesin hat in den letzten Monaten den Jetsetter-Lifestyle für sich entdeckt und ihre Social Media-Fans detailliert daran teilhaben lassen. Von einem Boot-Trip in Ibiza zu mehrfachen Aufenthalten in London.

Grant-Posting auf Twitter

Bisher hatte Khalifa, die mit richtigem Namen eigentlich Sarah Joe Chamoun heißt, also eine ziemlich gute Zeit. Bis jetzt, als sie mit den British Airways nach London flog. Auf Twitter schrieb sie “You’ll know I’m on a British Airways flight when I’m spamming my Twitter cause it’s the only app that half works on their s****y a** Wi-Fi.” Es wäre allerdings möglich gewesen grundlegende Arbeit zu erledigen. Anscheinend gibt es bei British Airways immer wieder Probleme mit dem boardeigenen Wifi.

Ihre Follower zeigten sich von der Information wenig interessiert. Als Antwort posteten einige Bilder aus ihrer ehemaligen Karriere in der Erwachsenen-Filmindustrie.