Preisgekröntes Harry Potter Restaurant ist der Traum von jedem Fan

Themenbezogene Restaurants wachsen in den letzten Jahren ja wie Pilze aus dem Boden, doch dieses Harry Potter Restaurant lässt alle Fan-Herzen höher schlagen.

Das Video stammt aus einem Harry Potter Restaurant in Sao Paulo, welches bereits mehrere Preise gewonnen hat. Neben dem brasilianischen Ableger gibt es auch noch Lokale in Tokio und Singapur, in denen alles dem Zauberer nachempfunden ist.

Wie auf dem Video zu sehen werden die Drinks in speziellen Behältern serviert, die alle Fans aus den Filmen kennen. Auch Dekoration und Spiele sind dem originalen Harry Potter Teilen nachempfunden.

Die 500 Quadratmeter sind inspiriert und dekoriert mit Objekten, die sich auf das Universum von Harry Potter beziehen. Der Ort bietet Platz für 189 Personen, und im ganzen Haus werden die Kunden mit mittelalterlichen Möbeln und Gegenständen konfrontiert, oder sogar mit Geräuschen wie dem Knistern von Kohle in dem nachgemachten Kamin. Darüber hinaus verfügt das Hexagonal Alley Restaurant It auch über einen Shop mit Produkten aus den Figuren des Buches.

© abelaeobigode

Das Restaurant fällt gleich am Eingang auf, da alle Mitarbeiter gut gekleidet sind und Sie einen Zauberstab überreichen, der als Kommando für das Restaurant dient.