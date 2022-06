Der Professor Brian Cox geht davon aus, dass Menschen niemals mit Außerirdischen in Kontakt treten können. Seine Annahmen leitet er aus der Menschheitsgeschichte ab.

Wahrscheinlich werden Menschen niemals mit Alien kommunizieren können, zumindest wenn es nach Professor Brian Cox geht. Er ist der Meinung außerirdisches Leben könne nicht so klug sein wie Menschen auf der Erde. Seine These stützt er darauf, dass es "fast vier Milliarden Jahre" gedauert hat, bis sich intelligentes Leben auf der Erde entwickelt hat.



Professor Brian Cox hat zugegeben, dass die Erde der einzige Ort sein könnte, an dem Leben jemals mit der Intelligenz der Menschen mithalten könnte. Der Weltraumfan meldete sich zu Wort, nachdem der US-Kongressabgeordnete Andre Carson behauptet hatte, UFOs seien eine "potenzielle nationale Sicherheitsbedrohung".



In einer BBC-Talkshow gab er allen UFO-Jägern düstere Aussichten. Auf die Frage, ob die Möglichkeit bestehe, dass intelligente Lebensformen ihren Weg zur Erde gefunden hätten, antwortete er: "Wenn Sie mich zwingen würden, zu raten, würde ich sagen, dass es überall Mikroben geben könnte, deshalb suchen wir zum Beispiel auf dem Mars nach Leben.

© Dave Benett/Getty Images

Aber was die Intelligenz betrifft, so müssen wir über den Ursprung des Lebens auf der Erde nachdenken. Es sieht so aus, als ob wir gute Beweise dafür haben, dass es vor 3,8 Milliarden Jahren Leben gab und die erste Zivilisation auf der Erde ungefähr jetzt auftauchte. Vom Ursprung des Lebens auf der Erde bis zur Entstehung einer Zivilisation dauerte es also etwa vier Milliarden Jahre. Das ist ein Drittel des Alters des Universums, und das ist eine lange Zeit. Das könnte darauf hindeuten, dass Mikroben vielleicht weit verbreitet sind, aber Dinge wie wir extrem selten."