Pythons im wilden Liebesakt: Decke bricht zusammen

Erst waren seltsame Geräusche aus der Decke zu hören, schließlich entstanden Risse und letztlich brach die Decke sogar zusammen! Das passierte in einem Haus einer Familie aus Malaysia. Grund für das alles: Zwei riesige Pythons, die gerade mitten im Liebesakt waren!

Malaysia. Den vergangenen Samstagmorgen wird eine Familie aus Malaysia wohl so schnell nicht mehr vergessen.

Alles begann Nachts mit seltsamen Geräuschen, die aus der Zwischendecke des Schlafzimmers kamen. Obwohl die Familie bereits ein mulmiges Gefühl hatten, schliefen sie weiter. Doch am Morgen dann der Schock: In der Decke war ein riesiger Riss! Sogar Teile des Mauerwerks bröselten auf das Bett der Tochter! Die erste Vermutung: Wohl möglich wüten Affen in der Zwischendecke.

Gerade, als die Matratze gereinigt wurde, dann das irrsinnig laute Geräusch: Teile der Decke waren komplett eingestürzt! Und was sich darin verbarg, ist kaum zu glauben! Denn eine gigantische Schlange hing aus der Decke raus.

Die Familie verständigte gleich das malaysische Zivilschutzministerium. Diese versuchten, das Tier einzufangen, doch stattdessen zerstörten sie lediglich weitere Teile der Decke. Doch die plötzlichen Risse ergaben endlich Sinn: Eine weitere, riesige Schlange kam nicht nur zum Vorschein, sondern befand sich gerade mitten im Paarungsakt mit der anderen Schlange!

Bei den Tieren handelte es sich um zwei riesige Pythons, wobei beide zwischen vier und fünf Meter lang waren und jeweils 32 und 25 Kilogramm hatten.

Tja, bei der nächsten Paarung werden die beiden wohl nach dem Vorfall etwas mehr auf die Statik achten müssen.