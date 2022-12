Die Hochzeit in Berlin wurde nach dem verheerenden Instagram-Post vom SEK gestürmt.

Der Remmo-Clan sorgt immer wieder für Aufsehen und ist bekannt dafür es mächtig krachen zu lassen. So auch vergangenen Dienstag, als die Spezialeinsatzkräfte die Remmo-Großfamilie in der Villa in Alt-Buckow besuchten.

Neues Familienmitglied

Grund dafür war niemand geringeres als der jüngste Remmo-Sprössling, der auf seiner Instagram-Story Bilder von dem neuesten Familienmitglied teilte. Das Tigerbaby galt als Attraktion bei den Hochzeitsfeierlichkeiten, mit dem die männlichen Clanmitglieder Bilder schossen.

Nachdem das SEK an der Hochzeitskutsche und den vielen Stretch Hummer-Limousinen vorbeikam, war das Tigerbaby nicht mehr zu finden. Die Beamten überprüften Papiere, es ließ sich aber nicht feststellen, woher der Tiger stammte. Eine Theorie besagt, dass er aus einem nicht weit entfernten Zirkus bloß ausgeborgt wurde.

Hochzeit ging ohne Pause weiter

Der Remmo-Clan ließ sich von der Polizei nicht bremsen und entzündeten ein großes Feuerwerk als diese abzog. Die Hochzeitsfeier wurde dann in einen Festsaal in der Nobelstraße in einem Neuköllner Industrieviertel verlegt, wo sie bis spät in die Nacht feierten.