'Return to Monkey Island': Spieleklassiker feiert Comeback

Nach dem Ende der Spielereihe kam nun ein neuer Teil der legendären Spielreihe auf den Markt. MIt teils skurril anmutenden Rätseln.

Das Adventure-Game "The Secret of Monkey Island", begeisterte Anfang der 1990er-Jahre die Massen. Im Zentrum der Handlung steht ein Piratengeselle, der verschiedenste Herausforderungen meistern muss. Nachdem Entwickler Ron Gilbert das Team 1993 verlassen hatte, gab es zwar noch Fortsetzungen, an die grandiosen Zahlen der früheren Ausgaben kamen sie aber nicht mehr heran.

Doch am 1. April, es war kein Aprilscherz, kündigte Gilbert an eine Fortsetzung auf den Markt zu bringen. Diese ist nun Realität. "Return to Monkey Island" tauscht die alte 1990er-Grafik mit neuen Elementen aus. Bei den Trailern gab es von der Community noch einen Shitstorm, das Endprodukt erfreute aber. Die Dialoge des Piraten-Adventures sind ausschließlich in Englisch gehalten, die skurrilen Rätsel lassen die Zeit aber schnell vergehen. So muss etwa ein Wischmopp spirituell aufgeladen werden.

Guybrush, so die Hauptfigur, muss nicht wie in den 90er Jahren alle Rätsel selber löse, sondern hat ein hilfreiches Hinweis-Buch dabei. Das Spiel baut nicht auf seine Vorgänger auf, kann also auch von Neueinsteigern problemlos gezockt werden. "Return to Monkey Island" ist für PC und Nintendo Switch erhältlich.