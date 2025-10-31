Richter sprachlos: Polizist erscheint ohne Hose vor Gericht

Manchmal läuft im Alltag einfach etwas anders als geplant. In diesem Fall spielte sich eine Szene ab, die viele Menschen zum Schmunzeln brachte.

Eine Gerichtssitzung per Video aus der Stadt Detroit (USA) wurde plötzlich sehr locker – und zwar aus Gründen, die niemand erwartet hätte.

Die Sache mit der Hose

Während einer Online-Gerichtsverhandlung begrüßte ein Polizeibeamter namens Matthew Jackson den Richter. Alles wirkte wie üblich, bis der Richter genauer hinsah. Auf einmal fragte er: „Haben Sie eigentlich eine Hose an, Herr Officer?“ Und tatsächlich – der Beamte antwortete völlig ehrlich: „Nein, Sir.“

An diesem Punkt rückte der Beamte die Kamera einfach so, dass man seine Beine nicht mehr sehen konnte. Die Sitzung wurde danach wieder normal fortgesetzt, ganz so, als wäre nichts passiert. Nur die beteiligte Anwältin wirkte kurz etwas irritiert – was man nachvollziehen kann. Ein leitender Richter erklärte später, dass Officer Jackson sonst sehr ordentlich und verlässlich arbeite. Der Vorfall sei für alle eher überraschend gewesen. Auch das Polizeipräsidium der Stadt Detroit entschuldigte sich später und betonte, dass ihre Leute normalerweise bei solchen Terminen ganz korrekt auftreten. Man wolle das intern besprechen und klären.