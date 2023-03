Schock-Fotos: Bricht hier Afrika auseinander?

Zwei Landstriche in Kenia haben in den letzten Jahren begonnen, sich aufzuspalten, wobei die beiden Massen inzwischen so weit voneinander entfernt sind, dass in Zukunft ein ganzer neuer Ozean durch die Kluft fließen wird.

Wenn die Trennung weitergeht, könnten die afrikanischen Länder Sambia und Uganda eines Tages ihre eigenen Küsten haben Experten haben außerdem bestätigt, dass in Millionen von Jahren ein neuer Ozean durch die Kluft, den Ostafrikanischen Graben, fließen wird. Wie die Fachzeitschrift Geophysical Research Letters berichtet, kennen die Experten nun die genaue Stelle, an der der Riss begann, als die Grenzen dreier tektonischer Platten, die sich allmählich voneinander entfernt haben. © BBC/Julie Rowland, University of Auckland Das internationale Team hat herausgefunden, dass der Riss, der erstmals 2005 in der äthiopischen Wüste aufgetaucht war, derzeit 35 Meilen lang ist. Christopher Moore, Doktorand an der Universität von Leeds, erklärte gegenüber NBC News: "Dies ist der einzige Ort auf der Erde, an dem man untersuchen kann, wie aus einem kontinentalen Riss ein ozeanischer Riss wird." © BBC/Julie Rowland, University of Auckland Der Riss befindet sich an der Grenze zwischen der afrikanischen, der arabischen und der somalischen tektonischen Platte. Die Lücke wird größer, aber nicht so schnell, dass man es sehen könnte, denn die arabische Platte entfernt sich mit einer Geschwindigkeit von etwa einem Meter pro Jahr von Afrika.