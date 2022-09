Eigentlich hatte Lady Gaga vorgehabt, ihre erfolgreiche "Chromatica Ball"-Tour mit einem letzten Konzert im US-Bundesstaat Florida krönend abzuschließen. Doch dann musste die Sängerin ihren Auftritt frühzeitig abbrechen.

Mit Tränen in den Augen entschuldigte sich Lady Gaga bei ihren Fans.

Am Samstagabend mussten die Fans der Künstlerin ganz stark sein. Das Konzert im Hard Rock Stadium in Miami wurde aus Sicherheitsgründen vorzeitig beendet.

Der Grund: Starkregen und Gewitter

Auf Instagram meldete sich die 36-Jährige schließlich unter Tränen bei ihren Fans – und entschuldigte sich aufrichtig:

"Wir haben wirklich versucht, die Show heute Abend in Miami zu Ende zu bringen, aber wir konnten es nicht. Selbst als der Regen etwas aufhörte, gab es Blitze, die auf den Boden einschlugen und das viel zu nah bei uns", erklärte sie – noch immer in ihrem Bühnenoutfit.

Ihr sei nichts anderes übrig geblieben, als sich verantwortungsvoll zu zeigen, auch wenn es schwerfiel.

"Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn jemandem im Publikum oder einem Mitglied meines Teams, meiner Band, meiner Tänzer etwas zustoßen wäre", fügte sie weiterhin dazu. "Es tut mir leid, dass wir die epische Performance von 'Rain On Me' nicht im Regen machen konnten, aber mir ist das Leben einfach mehr wert."

Und somit sei der vorzeitige Abbruch ihrer Show, so schmerzhaft er auch gewesen sei, die einzig richtige Entscheidung gewesen – "für Euch alle und auch für mich."