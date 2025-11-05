Schock-Moment: Mädchen staunt über Fische, plötzlich passiert DAS

In Sanmenxia, einer Stadt in der zentralchinesischen Provinz Henan, wurde in einem Shengdemei-Supermarkt ein Moment eingefangen, der viele zum Schmunzeln brachte.

Ein Großvater stand dort mit seiner kleinen Enkelin am Fischbecken, wo die Fische fröhlich im Wasser schwammen. Die kleine Mädchen zeigte aufgeregt auf die Fische und rief voller Freude „Yay!“. Plötzlich sprang ein Fisch aus dem Becken und traf das Mädchen mitten ins Gesicht, bevor er auf den Boden platschte. Die Kleine war wie erstarrt vor Schreck, während ihr Großvater sie sofort tröstete.

Das ganze Video des Fisch-Vorfalls:

Reaktionen im Netz

Die Szene sorgte online für viel Gelächter. Chinesische Nutzer kommentierten scherzhaft, dass „der Fisch ihre Begeisterung nicht aushalten konnte“.

Das Video verbreitete sich rasch und wurde als ein sehr überraschender aber auch lustigster Moment gefeiert.