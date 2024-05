Schwebendes Haus aus Pixar-Film "Oben" wird jetzt Realität

Eine Nacht im im legendären Haus aus von „Oben“ oder doch ein Bett mitten im Ferrari-Museum? Was hat es damit auf sich?

Airbnb, die weltweit bekannte Plattform für die Vermietung von Unterkünften, hat jetzt ihre neue Geschäftsidee enthüllt.

Luftige Übernachtung: „Oben“-Haus und Ferrari-Museum

Mit dem CEO Brian Chesky an der Spitze wird das Unternehmen seine Palette an Angeboten um eine innovative Kategorie erweitern: die „Ikonen“. Hierbei handelt es sich um einzigartige Übernachtungsmöglichkeiten, die den traditionellen Hotelaufenthalt revolutionieren sollen. Allen voran stehen das legendäre „Oben“-Haus aus dem Pixar-Film und ein Bett mitten im Ferrari-Museum.

Der Traum vom Schweben

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Brian Chesky verkündete, dass das berühmte Haus aus dem beliebten Animationsfilm „Oben“ bald für Übernachtungen zur Verfügung stehen wird.

© Disney / Pixar / Airbnb ×

Gegessen wird hier in luftigen Höhen.

Diese außergewöhnliche Initiative, Teil einer neuen „Ikonen“-Kategorie auf Airbnb, verspricht auf alle Fälle eine ungewohnte Erfahrung zu werden.

© Disney / Pixar / Airbnb ×

Selbst im Schlafzimmer fühlt man sich wie eine Pixar-Figur.

Das Haus, komplett mit über 8000 Luftballons nachgebildet, wird Gästen die Möglichkeit bieten, den Zauber der Filmwelt hautnah zu erleben.

© Disney / Pixar / Airbnb ×

Komplett ausgestattet mit originalgetreuen Requisiten.

Die „Ikonen“-Erlebnisse

Abgesehen vom „Oben“-Haus bietet die neue Kategorie „Ikonen“ eine weitere ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit. Dazu zählt unter anderem ein exklusives Bett im Ferrari-Museum von Maranello, eingebettet zwischen den legendären Formel-1-Rennwagen.

Die Jagd nach dem goldenen Ticket

Eine besondere Note erhält das ganze Projekt noch durch die Vergabe von goldenen Tickets, die an glückliche Gewinner vergeben werden. Ähnlich wie in „Charlie und die Schokoladenfabrik“ werden rund 4000 Personen die Chance erhalten, eine dieser einzigartigen Übernachtungen zu erleben. Chesky vergleicht dieses Vorhaben mit einer exklusiven Haute-Couture-Kollektion, die nicht jedem zugänglich ist, aber dennoch den Traum verkauft.

Ein Blick hinter die Kulissen

Die Realisierung dieser außergewöhnlichen Übernachtungsmöglichkeiten erforderte beträchtliche Investitionen seitens Airbnb. Das „Oben“-Haus ist eine detailgetreue Nachbildung, komplett mit handgefertigter Inneneinrichtung und Originalzeichnungen von Pixar.Sogar ein eigens angefertigter Kran, normalerweise für den Aufbau von Windrädern verwendet, ermöglicht es dem Haus zu schweben.

© Disney / Pixar / Airbnb ×

Interessanterweise wurden zwei dieser Häuser errichtet: eines in New Mexico und ein weiteres in Los Angeles.

Inspiration aus unerwarteten Quellen

Airbnb schöpft seine Inspiration aus unkonventionellen Quellen. Frühere Erfolge wie Übernachtungen in Ikea-Filialen oder dem berühmten Barbie-Haus in Malibu haben gezeigt, dass ungewöhnliche Erlebnisse eine große Nachfrage haben. Chesky erinnert sich: „Das Barbie-Haus löste mehr Interesse aus als unser Börsengang.“

Airbnb in der Pandemie

Die Corona-Pandemie hat das Reiseverhalten grundlegend verändert, und Airbnb war keine Ausnahme. Mit der Möglichkeit, von überall aus zu arbeiten, erlebte die Plattform einen enormen Aufschwung. Brian Chesky sieht darin ein enormes Potenzial für weiteres Wachstum, da statistisch gesehen auf jeden über Airbnb gebuchten Aufenthalt neun Hotelübernachtungen entfallen.

Regulatorische Herausforderungen

Trotz regulatorischer Herausforderungen in einigen Städten, die die kurzfristige Vermietung einschränken, bleibt Chesky optimistisch. Er strebt eine enge Zusammenarbeit mit den Behörden an, um Lösungen zu finden, die sowohl den Bedürfnissen der Anwohner als auch der Touristen gerecht werden.