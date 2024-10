Schwirrten Aliens 17 Tage um eine US-Militärbasis?

17 Tage lang flogen mysteriöse Drohnen um die Langley Air Force Base in Virginia. Die Luftwaffe hat keine Erklärung für die Ufos.

Wie erst bekannt wurde, schwärmten im Dezember des letzten Jahres dutzende Drohnen 17 Tage lang über einen US-Militärstützpunkt in Virginia. Das Pentagon hat keine Erklärung, wer dahintersteckt, und konnte die Flüge auch nicht stoppen.

Wie das Wall Street Journal berichtet, wurden US-Militärangehörige 17 Tage lang Zeuge, wie in der Nacht mysteriöse Drohnen den Luftraum über der Langley Air Force Base in Virginia durchbrachen. Auf dem Stützpunkt sind F-22 Raptor-Kampfjets und damit modernste Tarnkappen-Kampfflugzeuge stationiert.

General Mark Kelly berichtet der Zeitung, dass die Drohnen jede Nacht kurz nach Sonnenuntergang eintrafen und mit einer Geschwindigkeit von 160 km/h in einer Höhe von rund 1.000 Metern über den Stützpunkt flogen. „Es hörte sich in der Ferne wie eine Parade von Rasenmähern an“, so der inzwischen pensionierte Militärbeamte.

Keine Gefahr

Wer dahintersteckt, ist weiter unklar. Experten vermuten, dass Russland oder China die Drohnen einsetzten, um die Reaktion der amerikanischen Streitkräfte zu testen. In den sozialen Medien wird sogar darüber spekuliert, Aliens könnten hinter den nächtlichen Flügen stecken.

Laut Militär ging von den Drohnen aber keine Gefahr aus. Deshalb wurden die Flugobjekte auch nicht abgeschossen.