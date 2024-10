Seit über 30 Jahren: Dieser McDonalds ist Blau statt Gold

McDonald's ist für seine goldenen Bögen berühmt – ein Symbol, das weltweit sofort erkennbar ist. Doch in Sedona, Arizona (USA), gibt es eine Filiale, die diese Tradition bricht.

Dort leuchten die Bögen nicht in Gold, sondern in Blau. Wie kam es dazu, dass ausgerechnet diese Filiale eine Ausnahme bildet? Die Antwort führt zu einer überraschenden Entscheidung, die vor über 30 Jahren getroffen wurde.

Blaue Bögen in der Wüste von Arizona

Die Fast-Food-Kette McDonald's ist weltweit für ihre markanten, goldenen Bögen bekannt. Doch im malerischen Städtchen Sedona, das inmitten der Wüste Arizonas (USA) liegt, gibt es seit über 30 Jahren eine Filiale, deren Bögen blau sind. Diese seltene Besonderheit zieht regelmäßig die Aufmerksamkeit von Einheimischen und Touristen auf sich.

Die Entscheidung, die Bögen in Blau statt in Gold zu gestalten, geht auf das Jahr 1993 zurück. Damals plante McDonald's, wie gewohnt die goldenen Bögen zu verwenden. Doch das örtliche Planungsamt und die Gemeinschaft von Sedona waren anderer Meinung. Sie befürchteten, dass das leuchtende Gelb nicht zur atemberaubenden Landschaft der Region passen würde, die für ihre roten Felsformationen berühmt ist. In dieser Umgebung hätte das klassische McDonald's-Gelb zu sehr herausgestochen und das Gesamtbild gestört.

McDonald's ließ sich auf den Wunsch der Stadt ein und stimmte zu, die Bögen blau zu färben. Damit wurde eine Filiale geschaffen, die sich harmonisch in die natürliche Schönheit von Sedona einfügt. Diese Anpassung war eine bewusste Entscheidung, um die lokale Identität und Ästhetik zu bewahren, wie die damalige Planerin Cari Meyer vom Entwicklungsamt erklärte.

Einmalige Änderung mit weltweitem Interesse

Die Filiale in Sedona ist bis heute die einzige auf der Welt, die mit blauen Bögen ausgestattet ist. Diese Entscheidung sorgt nach wie vor für Gesprächsstoff und erstaunt viele Besucher, die eine typische McDonald's-Filiale mit goldenen Bögen erwarten.Neben Sedona gibt es jedoch auch andere McDonald's-Standorte, die sich farblich von der Norm abheben. In Paris auf der berühmten Avenue des Champs-Élysées (Frankreich) und im belgischen Brügge wurden weiße Bögen installiert, die sich elegant in die städtische Architektur einfügen.

So sieht die Filiale in Frankreich aus. © getty ×

In Rocklin und Monterey (beides Städte in Kalifornien, USA) ging man noch weiter: In Rocklin sind die Bögen leuchtend rot, während sie in Monterey schwarz sind – auch hier aufgrund lokaler Vorschriften, die das gelbe Logo ablehnten.

So sieht die Filiale in Monterey aus. © getty ×

Das schönste McDonald's der Welt in New York

McDonald's hat auch in anderen Teilen der Welt außergewöhnliche Filialen. Ein Beispiel ist das McDonald's in New York (USA), das oft als das schönste McDonald's der Welt bezeichnet wird. Diese Filiale befindet sich in einem denkmalgeschützten weißen Haus in Nassau, das ursprünglich in einem sehr schlechten Zustand war und kurz vor dem Abriss stand. 1991 wurde das Gebäude jedoch umfassend renoviert und als McDonald's-Filiale wiedereröffnet. Das Besondere an diesem Restaurant ist, dass das historische Aussehen weitgehend erhalten blieb. Besucher können eine beeindruckende doppelte Treppe bewundern und auf der Veranda speisen, was für ein Fast-Food-Restaurant äußerst ungewöhnlich ist. Trotz moderner Ergänzungen wie Selbstbedienungsterminals und digitalen Menütafeln strahlt das Gebäude noch immer den Charme vergangener Zeiten aus.