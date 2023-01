Seltene Krankheit: Die Brüste dieser Frau hören nicht auf zu wachsen

Ein OnlyFans-Model ist entsetzt darüber, dass ihre Brüste aufgrund einer seltenen Erkrankung nicht aufhören zu wachsen.

Pamelia James, 27, aus Melbourne in Australien behauptet, dass ihre Gigantomastie sie in nur einem Jahr vier BH-Größen wachsen ließ. Die alleinerziehende Mutter suchte im März wegen ihrer Rücken-, Nacken- und Schulterschmerzen ärztliche Hilfe. Sie bemerkte auch, dass ihre Brust schnell wuchs, als ihr meist getragener BH nicht mehr passte.

Ein Arzt vermutete, dass ihre Probleme auf das Gewicht ihrer Brüste zurückzuführen waren, und überwies sie zur weiteren Behandlung. Bei Frau James, einer alleinerziehenden Mutter, wurde schließlich Gigantomastie, auch Brusthypertrophie oder Makromastie genannt, diagnostiziert.

© SWNS

Die Erkrankung ist zwar gutartig kann aber neben anderen Symptomen auch lähmende Brust-, Rücken-, Nacken- und Schulterschmerzen verursachen. Bis vor 15 Jahren waren in der medizinischen Fachliteratur weniger als 110 Fälle dieser Erkrankung veröffentlicht worden. Durch die Erkrankung wuchs der Busen von Frau James auf ein M-Körbchen an, wobei ihre Oberweite von 100 cm im Januar auf 114 cm im Juli und jetzt auf 131 cm anstieg. Sie sagte, dies habe bei ihr zu massiven körperlichen und psychischen Beschwerden geführt.

Der OnlyFans-Star sagte: "Es ist sehr unangenehm - sie sind so schwer und ich habe oft starke Schmerzen. Anfangs war es lustig und interessant zu sehen, wie sehr sie wuchsen, aber in letzter Zeit ist es mir unangenehm geworden und ich wünsche mir, ich hätte normal große Brüste. Ich habe Schwierigkeiten, Kleidung zu finden, die zu meiner Oberweite passt, und trage am Ende nur T-Shirts in Übergröße. Es gibt nur sehr begrenzte Möglichkeiten für Frauen mit größerem Busen, vor allem, wenn man sein Dekolleté nicht zeigen will."