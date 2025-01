Sex mit 25 Frauen: Fußball-Star untergetaucht

Die brisanten Videos aus Überwachungskameras gelangten nun ins Netz.

Ein Sex-Skandal sorgt derzeit in Israel für Aufregung. Ein ehemaliger Profi-Fußballer soll in einem Fitnessstudio Sex mit gleich 25 Frauen gehabt haben. Jetzt gelangten die brisanten Videos aus den Überwachungskameras ins Netz.

"Familie ist ruiniert"

Das Ganze spielt sich in der Kleinstadt Yavne (25 Kilometer südlich von Tel Aviv) ab. Medienberichten zufolge handelt es sich beim Fußballer um Amichai Yaakov (32), der nach seinem Karriereende in einem Fitnessstudio arbeitete. Dort soll der ehemalige Profi (er spielte in der 2. Israelischen Liga für Maccabi Yavne) zahlreiche Affären gehabt haben. Clips davon kursieren nun im Netz und sorgen für jede Menge Aufregung. Aus Angst vor gehörnten Ehemännern ist Yaakov sogar untergetaucht, hat sein Telefon abgeschaltet und alle seine Social-Media-Accounts deaktiviert.

„Wie kann ich die Scham beschreiben, die ich empfand, als ich den Clip sah? Unsere Familie ist ruiniert“, zitiert „Times of Israel“ eine betroffene Frau. Ein Trainer des Fitnessstudios empört sich hingegen über die Videos: „Wer auch immer diese Videoclips verbreitet hat, hat vielen Familien irreversiblen Schaden zugefügt.“