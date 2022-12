Sexy Physiklehrerin tauscht Klassenzimmer für OnlyFans-Karriere ein

Kirsty Buchan gab ihren Posten als Lehrerin auf, nachdem die Inhalte ihrer OnlyFans-Seite unter den Schülern in Umlauf gebracht worden waren.

Für die Ex-Lehrerin sei das Verlassen der Schule aber sowieso eine "Erlösung" gewesen. Die Schule sei ein "Kriegsfeld" gewesen, so die Lehrerin. "Einige Leute sagen, ich müsse verrückt sein, wenn ich von einer Physiklehrerin zum Online-Verkauf von Nacktfotos übergehe", so Kirsty gegenüber dem Daily Record, "aber mir ist klar geworden, dass ich verrückt war, sechs Jahre lang in diesem Job zu bleiben, unter dem Druck, dem ich jeden Tag ausgesetzt war".

© Instagram/Jessicarabbit

Den Lehrerjob an den Nagel zu hängen, sei für sie ein leichtes gewesen. "Einem Kollegen wurde eine Plastiktüte über den Kopf gestülpt, und ein anderer brach sich fast das Handgelenk, nachdem eine Tür nach ihm zurückgeschlagen wurde." Ein Schüler der Schule war auf Kirstys OnlyFans-Seite gestoßen, und die Fotos verbreiteten sich unter den Schülern wie ein Lauffeuer.

© Instagram/Jessicarabbit

Ihr OnlyFans-Profil ist seit der Kündigung nur noch gewachsen, sagt sie. Allein in den letzten drei Tagen haben sich dutzende Fans für ein 9,99-Euro -Monatsabonnement angemeldet.