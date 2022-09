Sharon Stone hat kein Problem mit ihrem Alter und spricht offen über Filler-Behandlungen in der Vergangenheit. Heute hat sie Beauty-Eingriffen abgeschworen, auch wenn deswegen sogar eine Beziehung in die Brüche ging.

US-Schauspielerin Sharon Stone ziert die September-Ausgabe der „Vogue Arabia“ und spricht im Interview offen übers Altern, Beauty-Eingriffe in der Vergangenheit und wie sie heute zu Botox und Co. steht. Denn ein einschneidendes Erlebnis ließ sie umdenken.

Sharon Stone ist wegen Botox verlassen worden

Für viele Frauen in Sharon Stones Alter sind Filler mit Botox und Hyaluron ein großes Thema. So auch für die 64-Jährige, die erst kürzlich eine unschöne Erfahrung machen musste. Sie sei vor einiger Zeit in einer Beziehung mit einem deutlich jüngeren Mann gewesen. Als der sie fragte, ob sie sich Botox injizieren würde, antwortete sie: „Es wäre wahrscheinlich gut für dein und mein Ego, wenn ich es wirklich machen würde.“ Doch sie entschied sich dagegen.

Die Beziehung fand danach ein jähes Ende. „Ich habe ihn danach noch einmal gesehen, aber er war dann nicht mehr interessiert daran, mich zu treffen“, so Stone. Doch für sie kein Grund, den Kopf hängenzulassen. Sie erklärt weiter: „Wer nicht mehr in mir sieht als das, der finde bitte den Weg aus meinem Leben.“