Ein schelmischer Haufen entflohener Alpakas hat die Leute rund um Loch Ness dazu gebracht, zu denken, dass sie Nessie entdeckt haben.

Alpakas, die in Loch Ness badeten, brachten Badegäste dazu, zu glauben, dass sie die echte Nessie waren. Der Herde gelang es mehrmals, ihren Besitzern zu entkommen. Einige Tiere befanden sich auf geführten Alpaka-Wanderungen, anderen gelang es sich unbemerkt zu entfernen und ein Bad zu nehmen.

Verdiente Abkühlung

Beobachter des Spektakels sagten über die Alpaka : "Das Nessie am ähnlichsten sehende Tier."

Die Herde von Loch Ness Alpakas in Dores, Inverness, hatte eine neugierige Runde um das Balachladaich Bed and Breakfast gedreht, das sich neben ihrem Gehege am Ufer des Loch Ness befindet.

Eines der Alpakas wurde gefangen, als es eine Abkühlung im Loch genoss.