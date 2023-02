So wirkt sich das Niesen im Flugzeug auf ihre Umgebung aus

Eine Simulation zeigt, wie ein einziger Passagier, der an Bord eines Flugzeugs niest, winzige Partikel in die Luft schickt, die auf Dutzende von anderen Menschen übergreifen.

Forscher des FAA Center of Excellence an der Purdue University haben eine Simulation erstellt, die genau zeigt, wie sich ein Nieser in einer Flugzeugkabine ausbreitet.

In dem Clip ist ein "infizierter Passagier" zu sehen, der in der Mitte einer Kabine sitzt, umgeben von anderen Reisenden. Wenn die Person niest, werden die winzigen Tröpfchen zunächst nach oben, hinter und neben sie geschleudert, bevor sie sich ihren Weg nach vorne bahnen. Die Animation, die in Zusammenarbeit mit Ansys erstellt wurde, stammt aus dem Jahr 2014 und zeigt, wie weit Keime in einer Druckkabine verteilen können.

© Ansys

Die Partikel werden dann in der gesamten Kabine verteilt, da die Luft von den oberen Ventilatoren zu den unteren Lüftungsöffnungen zirkuliert, um das Flugzeug zu belüften.

© Ansys

Ansys erklärt dies in einem Blog: "Es ist die belüftete Luft, die die Keime in der Kabine verteilt. Selbst wenn die Passagiere neben Ihnen nicht krank sind, können Sie sich trotzdem anstecken". In dem Clip wird auch behauptet, dass diejenigen, die neben und hinter der niesenden Person sitzen, am meisten gefährdet sind, sich mit den Niespartikeln zu infizieren.