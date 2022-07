Strandbesucherin verrichtet Geschäft live im TV

Schockierend: Während die Moderatorin spricht, kackt oder pinkelt eine Strandbesucherin im Hintergrund in den Sand.

Eigentlich hätte es eine Berichterstattung über die Zunahme von Corona-Fällen in Amerika werden sollen. Doch das Interesse aller Zuschauer der CNN-Sendung richteten sich auf die Szenen hinter der Nachrichten-Sprecherin am Strand in Los Angeles, Kalifornien.

Dort zieht sich eine Frau die Hose runter und verrichtet ihr Geschäft am Strand. Bis jetzt ist unklar, ob die Strandbesucherin pinkelt oder kackt.

Der Kameramann reagiert jedenfalls relativ schnell auf die unsittliche Szene und wechselt den Kamerawinkel. Auch die Sprecherin macht einen Schritt zur Seite, um womöglich die Dame zu verdecken.