Ursprünglich galt der Grundsatz, zwei Liter am Tag zu trinken sei gut für den Körper. Eine neue Studie räumt nun damit auf.

Zwei Liter am Tag zu trinken sei für den Körper optimal, so eine lang anhaltende Regel, die auch viele Menschen beherzigten. Doch eine neue Studie aus Japan zeigt nun ein leicht anderes Ergebnis. Laut dem National Institute of Biomedical Innovation in Japan sie diese Regel nicht wissenschaftlich fundiert. Woher..