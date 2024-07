"Swiftkirchen" - Diese deutsche Stadt ist im totalen Taylor-Swift-Fieber

In einer außergewöhnlichen Aktion erhält die Stadt Gelsenkirchen einen neuen Namen zu Ehren der US-amerikanischen Musikerin Taylor Swift.

Dies sorgt für Begeisterung bei Fans und gemischte Reaktionen bei den Einwohnern. Ein Rückblick auf die Ereignisse und die geplanten Aktivitäten rund um das Konzert.

Gelsenkirchen wird zu "Swiftkirchen"

Vom 17. bis zum 19. Juli wird Taylor Swift in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen auftreten. Diese Konzerte sind der Auftakt für den Deutschlandteil ihrer „Eras Tour“. Pro Abend werden bis zu 70.000 Fans erwartet, was insgesamt rund 240.000 Zuschauer bedeutet – fast so viele wie die Stadt Gelsenkirchen Einwohner hat (261.000). Zu Ehren der Sängerin wurde der Stadtname vorübergehend in "Swiftkirchen" geändert, was nicht bei allen gut ankommt.

Schülerin bringt den Stein ins Rollen

Die Idee zur Umbenennung kam von der Schülerin Aleshanee Westhoff aus Emmerich (Deutschland, Nordrhein-Westfalen).

Die Stadt GE und wir (Stadtmarketing) freuen uns schon riesig auf US-Mega-Star Taylor Swift und die #swifties, die zu den drei Konzerten in der Arena anreisen. Das erste Zeichen ist nun die „Umbenennung“ von Gelsenkirchen in „Swiftkirchen“. durch „Swiftie“ Aleshanee Westhoff. pic.twitter.com/iivP89keh1 — Gerne Gelsenkirchen (@GGelsenkirchen) July 2, 2024

Mitte Juni startete sie eine Petition und schlug den Namen "Swiftkirchen" vor, inspiriert von ähnlichen Aktionen weltweit. Die Petition erhielt bis jetzt 272 Unterschriften und auch die Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen, Karin Welge, unterstützte die Idee. Am 2. Juli durfte Aleshanee das neue Ortsschild feierlich enthüllen.

Neue Ortsschilder in der Stadt

Das erste Ortseingangsschild von „Swiftkirchen“ wurde symbolisch an der Ebertstraße angebracht, gefolgt von weiteren Schildern am Heinrich-König-Platz. Markus Schwardtmann, Leiter der städtischen Öffentlichkeitsarbeit, kündigte an, dass in den kommenden Tagen noch viele weitere Schilder an stark frequentierten Orten in Gelsenkirchen aufgestellt werden. Die Aktion hat bereits weltweit positive Resonanz in den Medien gefunden.

Taylor Town: Ein buntes Programm für Fans

Vom 17. bis 19. Juli erwartet die Fans am Heinrich-König-Platz „Taylor Town“ – ein vielfältiges Programm, das bislang teilweise noch geheim gehalten wird. Bekannt ist jedoch, dass es eine Tauschbörse, Karaoke und Tattoos rund um den US-Superstar geben wird. Essens- und Getränkestände sorgen für das leibliche Wohl der Besucher, und die gesamte Stadt wird im Zeichen von Taylor Swift stehen.

Ihr sucht noch weitere tolle #fotospots in #Swiftkirchen? Dann müsst ihr unbedingt eine Tour zu diesen roten Rahmen machen, welche wir alle individuell zu Traumtoren für #swifties gestaltet haben. Hier findet ihr Taylors Alben, Songtexte, Glitter und Taylor selbst, na ja fast. ???? pic.twitter.com/1NLWYz45Kz — Gerne Gelsenkirchen (@GGelsenkirchen) July 15, 2024

Taylor-Swift-Straßenbahn als Highlight

Ein weiteres Highlight ist die „Taylor-Swift-Straßenbahn“, die durch Gelsenkirchen fahren und sicherlich ein begehrtes Selfie-Motiv sein wird. Die in der Stadt aufgestellten roten Rahmen werden ebenfalls im Taylor-Swift-Design gestaltet sein. Zudem wird die Sängerin am Gelsenkirchener Walk of Fame geehrt.

Gemischte Reaktionen auf die Umbenennung

Während viele Fans begeistert sind, gibt es auch kritische Stimmen. Einige Fußballfans haben die Schilder mit Stickern überklebt, und auf Facebook äußern Nutzer Bedenken, dass die Aktion angesichts der drängenden Probleme der Stadt zur falschen Zeit kommt. Gelsenkirchen steht im neuesten Regionalranking des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) als zweitschwächste Region Deutschlands da und hatte 2023 die höchste Arbeitslosenquote (14,6 Prozent).

© X/Taxiteller Fonzy ×

Die neuen Ortsschilder kommen nicht bei allen gut an.

Reaktion des Stadtmarketings

Das Stadtmarketing von Gelsenkirchen hat auf die Kritik reagiert und betont die positive mediale Aufmerksamkeit, die die Aktion gebracht hat. Auf Facebook schreibt die Stadtmarketing Gesellschaft „Gerne Gelsenkirchen“: „Boah Leute, das nervt! Bei allem Verständnis dafür, dass wir natürlich hier in GE jede Menge Probleme haben, die wir auch lösen sollten. Aber: Hier erwarten wir von euch ganz klar Lokalpatriotismus und gesunden Menschenverstand. Wir haben es positiv bis ins People Magazine geschafft mit 13,5 Mio Followern allein auf Instagram. So eine positive Medienaufmerksamkeit hatte Gelsenkirchen seit langem nicht und dafür arbeitet unser Team gerade rund um die Uhr. Das ist einfach ein mega Erfolg. Jetzt liegt es aber auch an euch, dass wir uns der Welt vernünftig präsentieren! Also macht mit und hört auf zu meckern! Seid super Gastgeberinnen und Gastgeber und steht zu eurer Heimatstadt! Und damit meinen wir alle!“

"Swiftkirchen" wird zum Kassenschlager

Die ganze Aktion ist anscheinend so erfolgreich, dass es nun vom Ortschild auch diverses Merchandise in Form von T-Shirts, Magneten und Stickern und ähnlichem verkauft werden:

#Swiftkirchen kann man jetzt auch kaufen! T-Shirts, Aufkleber, Kühlschrankmagnete und Metall-Schilder erhaltet ihr an der Stadt- & Touristinfo (Mo.-Fr., 8-16 Uhr) und von Mittwoch bis Freitag auch bei „Taylor Town“ (12 - 22 Uhr) auf dem Heinrich-König-Platz ????✨ @GGelsenkirchen pic.twitter.com/BO1tyBVp2Z — Stadt Gelsenkirchen (@_Gelsenkirchen_) July 16, 2024

Hoffnung auf anhaltende positive Resonanz

Für das Stadtmarketing bleibt zu hoffen, dass die Aktion langfristig positive Auswirkungen hat. Vor kurzem stand Gelsenkirchen national und international in einem schlechteren Licht. Nach einem EM-Vorrundenspiel hatten sich englische Fans über die Abreise aus Schalke beschwert, und die Deutsche Bahn wurde dabei verspottet.