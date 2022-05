Die mit lavabedeckte Oberfläche soll kurz davor sein, von Wissenschaftlern der NASA entdeckt zu werden. Es soll sich dabei um eine Art "Höllenerde" handeln.

Die NASA sagt, dass ihr James-Webb-Weltraumteleskop "nur noch wenige Wochen" davon entfernt ist, 55 Cancri e zu entdecken, die sie als „superheiße Höllenerde“ bezeichnen. Die Höllenerde soll etwa 50 Lichtjahre von der Erde und 1,5 Millionen Meilen von einem anderen sonnenähnlichen Stern entfernt sein.

Verglichen mit unserem Sonnensystem ist das nur ein Fünfundzwanzigstel der Entfernung zwischen unserer Sonne und dem Merkur, wo die Durchschnittstemperatur bei glühenden 354 Grad Celsius liegt. Die neue "Höllenerde" soll nur 18 Stunden benötigen, um seinen Stern zu umrunden, verglichen mit den 365 Tagen, die die Erde für einen Umlauf um unsere Sonne braucht.

© NASA, ESA, CSA, Dani Player (STS ×

"Mit Oberflächentemperaturen, die weit über dem Schmelzpunkt typischer gesteinsbildender Mineralien liegen, ist die Tagseite des Planeten vermutlich mit einem Meer aus Lava bedeckt", so die NASA. "Stellen Sie sich vor, die Erde wäre viel, viel näher an der Sonne. So nah, dass ein ganzes Jahr nur ein paar Stunden dauert. So nah, dass die Schwerkraft die eine Hemisphäre in permanentem, sengendem Tageslicht und die andere in endloser Dunkelheit gefangen hält ", sagte die Behörde.

Die NASA beschreibt "Höllen-Erden" als "eine Klasse von Planeten, die sich von allen anderen in unserem Sonnensystem unterscheidet. "Sie sind massiver als die Erde, aber leichter als Eisriesen wie Neptun und Uranus und können aus Gas, Gestein oder einer Kombination aus beidem bestehen. Sie sind doppelt so groß wie die Erde und bis zu 10 Mal so schwer wie diese", so die NASA.

© NASA, ESA, CSA, Dani Player (STS ×

55 Cancri e heißester Punkt ist nicht unbedingt der kürzeste Punkt zum Stern. NASA-Wissenschaftler haben die Theorie aufgestellt, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass der Planet "eine dynamische Atmosphäre hat, die die Wärme umherbewegt". Eine andere Theorie besagt, dass der Planet rotiert, um Tag und Nacht zu erzeugen, sodass sich seine "Oberfläche tagsüber aufheizen, schmelzen und sogar verdampfen würde, wodurch sich eine sehr dünne Atmosphäre bilden würde, die Webb nachweisen könnte", so die NASA.

Die erste Beobachtung des Planeten wird in diesem Sommer erwartet.