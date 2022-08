Tesla-Lastwagen 'Semi' mit 800 km Reichweite soll noch heuer ausgeliefert werden

Bereits im Jahr 2017 philosophierte der Tesla-Chef Elon Musk über einen eigenen Lastwagen. Nach mehr als fünf Jahren Entwicklungszeit sollen nun die ersten Exemplare noch 2022 ausgeliefert werden.

Bereits 2017 kündigte Tesla einen eigenen LKW an. Das Modell "Semi" soll bis zu 800 km Reichweite haben. Laut Musk solle der Verkauf und die Auslieferung nun aber Anlaufen. Um mit der Massenproduktion von Langstrecken-Lkw zu beginnen, muss der Hersteller die Verfügbarkeit von 4680 Batteriezellen sicherstellen. Dies geschieht derzeit in den Tesla-Werken in Texas und Nevada.

„Auslieferung Tesla-Sattelschlepper Semi mit 800 km beginnt dieses Jahr, Cybertruck nächstes Jahr“, schrieb Musk auf Twitter. Der offizielle Preis der Elektro-Sattelzugmaschine Semi wurde noch nicht genannt. Auf der Website von Tesla wird immer noch der Preis von 180.000 Dollar angegeben. Dieser Preis stammt aber noch aus der Zeit der Ankündigung. In den letzten fünf Jahren haben sich die Preise für einzelne Komponenten aber vervielfacht.

Die Version mit der weitesten Reichweite soll bis zu 500 km weit kommen. Die Standard-Version von "Semi" wird es mit einer vollen Batterieladung rund 500 km weit schaffen.