Tierische Rettungsaktion macht im Netz die Runde

Es sind Bilder, die nicht alltägich sind. Eine Gruppe junger Männer findet ein Tier hilflos in einem Fluss vor. Doch anstatt nur zuzusehen handeln die Männer und retten das Tier.

Diese Rettungsaktion war ein wahres Teamwork: Eine Gruppe junger Männer haben in England in Ancoats ein wahres Wunder vollbracht und das Tier aus einer aussichtslosen Situation befreit. Auf dem Video ist zu sehen, wie mehrere Männer einen anderen Mann an den Beinen halten, der sich zum Tier hinabbegibt und versucht, das Tier an der Leine zu bzw. am Hals zu greifen.

Wie das Tier an den Platz kam, ist ungeklärt, auf jeden Fall haben die Retter Herz bewiesen und den Hund aus der misslichen Lage befreit.