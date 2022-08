Todesschuss von Alec Baldwin wird als Unfall eingestuft

Die tödlichen Schüsse auf die Kamerafrau Halyna Hutchins, die Alec Baldwin am Set von "Rust" abfeuerte, waren ein Unfall. Das geht aus einem neuen Bericht hervor.

Vor rund einem Jahr kam es am Filmset zur Tragödie und Schauspielstar Alec Baldwin erschoss die Kamerafrau Halyna Hutchins. Das ganze soll jedoch als Unfall eingestuft werden. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Bericht des Amts für medizinische Untersuchungen in New Mexico hervor.

Laut CBS News kam das Büro zu diesem Schluss nach dem Abschluss einer Autopsie und einer Überprüfung von Berichten der Strafverfolgungsbehörden". In der Zwischenzeit hat eine aktuelle FBI-Analyse ergeben, dass die Waffe nicht losgegangen wäre, wenn der Abzug nicht betätigt worden wäre, was Baldwins Behauptungen widerspricht, dass er dies nicht getan hat.

Die Staatsanwaltschaft könnte immer noch Anklage erheben, hat aber bisher noch nicht mitgeteilt, wie ihre endgültige Entscheidung aussehen wird, da sie noch weitere Berichte und Handydaten prüfen muss.

Baldwins Anwaltsteam reagierte auf die jüngsten Enthüllungen, indem es den 64-jährigen Schauspieler nachdrücklich verteidigte und die Ergebnisse des Gerichtsmediziners hervorhob. Dies ist das dritte Mal, dass die Behörden von New Mexico festgestellt haben, dass Alec Baldwin keine Befugnis oder Kenntnis von den angeblich unsicheren Bedingungen am Set hatte. Es wurde ihm gesagt, die Waffe sei "kalt" und er glaubte, dass die Waffe sei sicher", sagte Baldwins Anwalt in einer Erklärung.