Toter Junge (7) in Waschmaschine entdeckt

Sein Adoptivvater entdeckte den Jungen tot in der Waschmaschine.

Troy Khoeler galt bereits am Donnerstagmorgen in Spring, Texas, als vermisst. Sein Adoptivvater entdeckte den Leichnam schließlich einen Tag später zu Hause in der Waschmaschine. Der Siebenjährige war vollständig bekleidet, als er gefunden wurde.

"Wir wissen nicht, was passiert ist, aber wir haben die Absicht, es herauszufinden", sagte Leutnant Robert Minchew vor Ort gegenüber. "Ob er von der Waschmaschine getötet wurde oder ob er zuerst getötet und dann in die Waschmaschine gelegt wurde, wissen wir noch nicht."

Klar ist jedenfalls, dass die Mutter gerade Nachtschicht im Krankenhaus machte und der Adoptivvater zu Hause war.