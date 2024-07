Tour-de-France-Star muss jetzt mit blauem Schnauzer Radeln

Der dänische Radprofi Magnus Cort, bekannt für seinen markanten blonden Schnurrbart, hat bei der diesjährigen Tour de France für Aufsehen gesorgt.

In der letzten Woche des Rennens präsentiert er sich nun mit einem auffällig blau gefärbten Schnauzer - eine Wettschuld, die er einlösen musste.

Mit blauem Schnurrbart durch die Tour de France

In Nîmes, Frankreich, erklärte der 31-Jährige auf seinem Instagram-Profil die Hintergründe seiner neuen Gesichtsbehaarung. Er hatte sich auf eine Wette eingelassen, die ihm auferlegte, seinen Schnurrbart blau zu färben, sobald er 200.000 Follower erreicht. "Ich bin da wohl in eine Falle getappt", gestand Cort. Bei 146.000 Followern hatte ein großer Account vorgeschlagen, er solle seinen Schnauzer bei Erreichen der 200.000er-Marke färben.

Blitzschnelle Follower

Innerhalb von 24 Stunden wurde die magische Grenze überschritten. Cort hielt Wort und färbte seinen Bart in der letzten Tour-Pause am Montag. Zusammen mit seinem Team "Uno-X Mobility" machte er sich an die Umsetzung der ungewöhnlichen Wette. Die Wahl des Blautons überließen sie den Followern, obwohl der Däne zugeben musste: "Ich bin nicht gerade sehr glücklich darüber." Seine Freundin zeigte sich sogar noch weniger begeistert.

Eine ungewöhnliche Wette eingelöst

Wettschulden sind Ehrenschulden: "So ist das Leben, und ich freue mich für meine Follower und über die Aufmerksamkeit." Trotz allem konnte Cort bei der Kolorierung ein breites Grinsen nicht verbergen. Der offizielle Tour-Account kommentierte das Video humorvoll mit: "Wir lieben den Blau-zer!"

Start in die letzte Tour-Woche

Heute, am Dienstag, wird der neu gefärbte Schnurrbart zum ersten Mal auf der Strecke im Wind wehen. Die 16. Etappe führt von Gruissan, einer kleinen Stadt in der Nähe der Pyrenäen, nach Nîmes. Obwohl Magnus Cort in diesem Jahr noch keinen Etappensieg bei der Tour de France feiern konnte, belegt er derzeit den 88. Platz in der Gesamtwertung.