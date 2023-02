Trisomie 21 zum Trotz: Frau gründete erfolgreiches Cookie-Imperium

In der High School wurde sie gemobbt. Nach dem College war es schwierig, einen Job zu finden. Aber in all den schwierigen Zeiten hatte Collette Divitto eine Sache, die sie glücklich machte: Backen.

Divitto, die unter Trismoie 21, auch Down-Syndrom gennant, leidet, beschloss, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen und eröffnete ihre eigene Keksfabrik. "Eigentlich habe ich schon immer gerne gebacken, seit ich 4 Jahre alt war. Seit der Highschool habe ich Backkurse besucht", sagt Divitto,31, gegenüber CBS. "Es war eine schwere Zeit für mich. Ich hatte keine Freunde, ich hatte kein soziales Leben. Ich wurde gemobbt, ich wurde gehänselt. Deshalb habe ich einen Backkurs belegt." Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Collette Divitto (@colletteyscookies) Collettey's Cookies mit Sitz in Boston wurde 2016 von Divitto gegründet und hat in den letzten fünf Jahren bereits mehr als 1 Million Dollar Umsatz gemacht. Und als ob die Gründung ihres eigenen Unternehmens in ihren 20ern nicht schon beeindruckend genug wäre, ist Divitto auch Autorin zweier Kinderbücher, ist in der Dokuserie "Born for Business" über Unternehmer mit Behinderungen zu sehen und leitet eine gemeinnützige Organisation. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Collette Divitto (@colletteyscookies) "Es geschehen viele erstaunliche Dinge", sagt Divitto über die Möglichkeiten, die sich ihr bieten. Sie sagt, dass sie in ihrem Unternehmen am liebsten Menschen mit Behinderungen einstellt.